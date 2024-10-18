Резкое похолодание ударит в считанные часы: погода на выходных не обрадует жителей Хабаровского края

Прогноз на выходные хоть и соответствует времени года, но, согласитесь, хотелось бы максимально продлить теплые деньки. Но, климатические реалии нашего региона таковы, что приходится мириться с похолоданием. А оно ожидается по всей территории края, в том числе и в Хабаровске.