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Резкое похолодание ударит в считанные часы: погода на выходных не обрадует жителей Хабаровского края

Похолодание и ветер ожидаются в Хабаровском крае 19—20 октября.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Холодная осень полноправно вступит в права в Хабаровском крае на грядущих выходных. Столбики термометров обрушит заток арктического воздуха. Еще больший дискомфорт внесет пронизывающий ветер. Подробнее — в материале «КП — Хабаровск».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 19—20 ОКТЯБРЯ 2024

Прогноз на выходные хоть и соответствует времени года, но, согласитесь, хотелось бы максимально продлить теплые деньки. Но, климатические реалии нашего региона таковы, что приходится мириться с похолоданием. А оно ожидается по всей территории края, в том числе и в Хабаровске.

«Нас ждут отрицательные ночные температуры — около −2−7 градусов. Днем тоже не особо тепло, особенно в субботу — от 0 до +5 градусов. В воскресенье немного потеплеет до +5+10 градусов», — рассказал в эфире РАДИ КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.

К похолоданию добавится ветер. Он усилится до 5−15 метров в секунду. Поэтому температуры воздуха будут ощущаться ниже фактических.

Прогноз еще будет уточняться.