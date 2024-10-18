Карл — первый: Русский музей открыл крупнейшую выставку года

И когда у зрителя не остается уже моральных сил изумляться и поражаться масштабам (не только в плане размера, но и в отношении тем, замыслов), он попадает в камерное пространство отдохновения — коридор, где выставлены небольшие акварели. Графика Брюллова была не менее мастерской, чем живопись, но если в более официальном жанре он сохранял серьезность, в работах на бумаге художник порой не отказывал себе в удовольствии пошутить. Так, на одном из листов изображена спящая послушница монастыря, которой снятся отнюдь не целомудренные сны. На другой же ухажер тянет барышню на балкончике за руку, та же, глядя с испугом прямо на зрителей, пытается вырваться, явно почувствовав себя застигнутой нежданными свидетелями врасплох.