Дочь за отца: Аиша Каддафи представила картину с убитым отцом

В Музей Востока из Омана привезли живописные полотна дочери Муаммара Каддафи Аиши. Это первая персональная выставка начинающей художницы в России. По признанию Аиши Каддафи, кисти в руки она взяла четыре года назад. Главной работой она считает полотно, на котором изобразила убитых отца и брата. На открытии экспозиции ей предложили вступить в Творческий союз художников России. Аиша согласилась. «Известия» побывали в Музее Востока и оценили выставку ливийской художницы.
Вход в Музей Востока был украшен цветами и свечами. К визиту особенной гостьи тщательно подготовились. Внутри висела красивая вывеска с названием «Дочь Ливии. Аиша Каддафи». А на соседней стенке висел стенд «Угроза терроризма», как действовать при экстренной ситуации.
Художница приехала с небольшим опозданием: московские пробки. В музей вошла восточная красавица в черном костюме, с покрытой головой. Недаром ее на родине звали «Клаудия Шиффер Северной Африки». Десятки телекамер ждали ее в зале, а она тем временем осмотрела часть экспозиции. Прессе очень хотелось задать ей вопросы, но Аиша следовала своему сценарию.
— Прежде всего хотела бы поблагодарить за приглашение фонд «Русское ближневосточное общество» и его руководителя Игоря Спивака, Музей Востока, благодарю Россию — страну искусства и красоты — за эту творческую поддержку, которую мне оказали, — начала Каддафи. — Я занимаюсь живописью всего четыре года. Всё это произошло случайно. Могу сказать, что эти картины написаны не рукой, а моим сердцем. Как вы знаете, произошло жестокое преступление. И поэтому я решила представить свои работы, чтобы они отразили мой голос, память и мысли. Я ранее представляла картины на выставках, но эти работы представляю впервые. Это приурочено к годовщине гибели моего отца и брата. (Ливийский лидер был убит 20 октября 2011 года. — «Известия»). Это преступление было задокументировано в моих работах.
Картины Аиша Каддафи посвятила своим родным. Она уверена, что к гибели Муаммара и Муттазима Каддафи ливийский народ не причастен. А реальные преступники наводили ужас на семью ливийского лидера. Весь этот ужас она выразила в своей работе. Кстати, Аиша не дает имена картинам. «Как вам подскажет сердце, так она и называется», — говорит художница. А вместо автографа она ставит клеймо с инициалами.
— Это моя новая работа, на ней нарисованы тела моего отца и брата, когда их выставили на несколько дней на обзор, — проводит небольшую экскурсию Аиша Каддафи. — А справа — небольшая кучка преступников. Видно, что их спонсировали.
На картине сверху над группой мужчин — зеленая американская банкнота, от которой тянутся ниточки к преступникам. Они смотрят на покрытых саваном покойных, но у каждого из убийц в теле дырка, из которой сочится кровь. Возмездие настигло каждого, по версии художницы.
Испугавшись напора СМИ, Аиша Каддафи откланялась и покинула выставочный зал. На ее полотнах мало счастливых лиц. Как правило, они грустны, задумчивы или кричат от боли. Некоторые картины аллегоричны, они как пазл, собраны из кусочков и обрывков памяти, и в них что-то зашифровано. А на некоторых работах и вовсе глаза закрыты. Чтобы не видеть, что сделали захватчики с родной страной.
Есть в экспозиции картина, напоминающая православную Богородицу. В руках женщина держит птицу, которая клюет ее руки до крови. Используя широкий арсенал техник — от коллажей и рисунков до акриловой и масляной живописи — Аиша неустанно расширяет границы своего творчества, демонстрируя стремление отразить многогранность и сложность человеческого бытия. Ее картины, как говорят, отражают современные реалии жизни стран Ближнего Востока.
Аиша Каддафи соединяет экспрессионизм и символизм, создавая сложные сюжеты, выходящие за рамки простого визуального восприятия.
— Судьба Аиши трагичная, она потеряла большую часть своей семьи, — рассказал «Известиям» организатор выставки, президент фонда «Русское ближневосточное общество» Игорь Спивак. — И поражает то, что она при всех этих обстоятельствах нашла в себе силы и направила свои творческие усилия в искусство. То, что она делает, очень ярко и интересно. И для России это масштабное событие.
Увидев работы Аиши Каддафи в Маскате (Оман), где сейчас живет художница, Игорь Спивак предложил ей устроить выставку в России. И она с радостью согласилась. Художнице не раз предлагали вернисаж в Европе, но она отринула эти предложения.
— Аиша уже была в России, в 2008 году, с отцом, когда шатер Муаммара Каддафи был установлен на Красной площади, — говорит Игорь Спивак. — После того расчеловечивания, которое совершили с Ливией, после того, что произошло с ее отцом, народ этой страны осознал ошибку, которая была совершена. И Аиша своими работами показывает путь к возвращению человечности и к размышлению над тем, что было совершено неправильно. И сейчас она пользуется гигантской поддержкой внутри Ливии, среди широких масс. Люди смотрят на ситуацию совсем другими глазами. Ее творчество очень важно в этом контексте.
Картины Каддафи вызывают неподдельный интерес не только у искусствоведов, но и у коммерческих галерей, добавил Спивак.
— Когда я смотрю на ее картину, где изображены убитые отец и сын, у меня наворачиваются слезы, это самая трагическая работа, — сказала «Известиям» советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса. — Мы сейчас все смотрим куда-то ввысь, дружим с ИИ, стали несколько иные, а человек рисует сердцем.
До того, как стать художницей, Аиша возглавляла группу адвокатов, которая выступала на процессе по защите Саддама Хусейна. У нее несколько высших образований. Она была спецпредставителем Ливии при ООН. Но сейчас она отошла от политики.
На открытии выставки Аише Каддафи вручили грамоту за вклад в дело мира от Творческого союза художников России и предложили вступить в это творческое объединение. Художница из Ливии с удовольствием приняла его.
Выставка «Дочь Ливии. Аиша Каддафи» будет работать в Музее Востока до 1 декабря.