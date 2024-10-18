Дочь за отца: Аиша Каддафи представила картину с убитым отцом

— Прежде всего хотела бы поблагодарить за приглашение фонд «Русское ближневосточное общество» и его руководителя Игоря Спивака, Музей Востока, благодарю Россию — страну искусства и красоты — за эту творческую поддержку, которую мне оказали, — начала Каддафи. — Я занимаюсь живописью всего четыре года. Всё это произошло случайно. Могу сказать, что эти картины написаны не рукой, а моим сердцем. Как вы знаете, произошло жестокое преступление. И поэтому я решила представить свои работы, чтобы они отразили мой голос, память и мысли. Я ранее представляла картины на выставках, но эти работы представляю впервые. Это приурочено к годовщине гибели моего отца и брата. (Ливийский лидер был убит 20 октября 2011 года. — «Известия»). Это преступление было задокументировано в моих работах.