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Власти Ростова объяснили появление ржавой воды в трубах

Сколько еще будет идти грязная вода из кранов, рассказали в администрации Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Ржавая горячая вода в трубах Ростова пошла после начала отопительного сезона из-за оставшейся ржавчины после промывки систем в домах города, сообщили в ростовской администрации.

— Летом управляющие компании проводят промывку и опрессовку инженерных коммуникаций в доме, но после этого циркуляции все равно нет. Как бы трубы ни промывали, доля ржавчины там оседает. При подаче отопления ржавчина взбаламучивается и поступает в краны, — сообщили в администрации Ростова.

При этом, по данным городских властей, ржавая вода будет идти из кранов горожан еще несколько дней, пока из труб не уйдет вся грязь.

Также в горадминистрации отметили, что подача такой воды допускается 6.132 Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». Но не более чем на две недели.

При этом ростовских теплосетях рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что, по их данным, грязная вода может идти до двух недель, пока происходит подключение домов к отоплению.