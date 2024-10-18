Власти Ростова объяснили появление ржавой воды в трубах

— Летом управляющие компании проводят промывку и опрессовку инженерных коммуникаций в доме, но после этого циркуляции все равно нет. Как бы трубы ни промывали, доля ржавчины там оседает. При подаче отопления ржавчина взбаламучивается и поступает в краны, — сообщили в администрации Ростова.