Власти Ростова объяснили появление ржавой воды в трубах

Ржавая горячая вода в трубах Ростова пошла после начала отопительного сезона из-за оставшейся ржавчины после промывки систем в домах города, сообщили в ростовской администрации.
— Летом управляющие компании проводят промывку и опрессовку инженерных коммуникаций в доме, но после этого циркуляции все равно нет. Как бы трубы ни промывали, доля ржавчины там оседает. При подаче отопления ржавчина взбаламучивается и поступает в краны, — сообщили в администрации Ростова.
При этом, по данным городских властей, ржавая вода будет идти из кранов горожан еще несколько дней, пока из труб не уйдет вся грязь.
Также в горадминистрации отметили, что подача такой воды допускается 6.132 Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». Но не более чем на две недели.
При этом ростовских теплосетях рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что, по их данным, грязная вода может идти до двух недель, пока происходит подключение домов к отоплению.