Объявлен конкурс на строительство бассейна в микрорайоне Гайва

Площадка для строительства расположена в микрорайоне Гайва, на ул. Гайвенская, 50. В трехэтажном здании разместятся бассейн с двумя секциями, сауны, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки. Общая пропускная способность комплекса должна составить 114 человек в день.