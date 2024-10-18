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Объявлен конкурс на строительство бассейна в микрорайоне Гайва

ГКУ «Центр организации закупок» объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий и строительство плавательного бассейна в Орджоникидзевском районе Перми.

Источник: Reuters

Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Площадка для строительства расположена в микрорайоне Гайва, на ул. Гайвенская, 50. В трехэтажном здании разместятся бассейн с двумя секциями, сауны, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки. Общая пропускная способность комплекса должна составить 114 человек в день.

К работам требуется приступить 25 ноября 2024 года, сдать объект — 16 сентября 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 489,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 14 ноября 2024 года.

строительство