Объявлен конкурс на строительство бассейна в микрорайоне Гайва

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Площадка для строительства расположена в микрорайоне Гайва, на ул. Гайвенская, 50. В трехэтажном здании разместятся бассейн с двумя секциями, сауны, тренажерный зал и зал для общей физической подготовки. Общая пропускная способность комплекса должна составить 114 человек в день.
К работам требуется приступить 25 ноября 2024 года, сдать объект — 16 сентября 2026 года.
Максимальная цена контракта составляет 489,8 млн руб. Итоги конкурса подведут 14 ноября 2024 года.