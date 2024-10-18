Мэр Сергей Петрин рассказал о ходе строительства Остужевской развязки

В ближайшее время градоначальник планирует обсудить с губернатором Александром Гусевым вопрос перераспределения средств при строительстве объекта. Ряд решений, принятых при реконструкции участка от путепроводов через железнодорожную ветку до выезда из города, позволил сэкономить около 200 млн рублей. Эти средства планируют направить на работы, которые выполняются сейчас от Северного моста до Остужевского кольца. На этом участке реконструкция находится в активной стадии — рабочие с опережением графика переустраивают коммуникации и возводят эстакаду.
«В таком случае сможем усилить финансирование на приобретение материалов. Заранее закупить их и доставить на площадку, чтобы и в дальнейшем можно было наращивать темп работ. Контракт на реализацию этого участка трехгодичный, но с подрядной организацией достигнута договоренность уже в следующем году постараться получить полноценный объект, который позволит разгрузить выезд из города в этом направлении».
Участок от путепроводов через железнодорожную ветку до выезда из Воронежа будет полностью готов в ближайшее время. Движение по нему уже открыто, люди пользуются этим объектом.
Сейчас продолжается асфальтирование улицы-дублера Остужева. Глава города поручил с особым вниманием подойти к устройству примыканий к местным проездам.
«По случаю поздравил с наступающим Днем работников дорожного хозяйства руководителя Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства Оксану Евдакову и сотрудников возглавляемого ей учреждения. Оно выступает заказчиком на наших объектах, является первой инстанцией, которая регулирует возникающие сложности, осуществляет прямой ежедневный контроль за работами», — добавил мэр.