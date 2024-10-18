Мэр Сергей Петрин рассказал о ходе строительства Остужевской развязки

В ближайшее время градоначальник планирует обсудить с губернатором Александром Гусевым вопрос перераспределения средств при строительстве объекта. Ряд решений, принятых при реконструкции участка от путепроводов через железнодорожную ветку до выезда из города, позволил сэкономить около 200 млн рублей. Эти средства планируют направить на работы, которые выполняются сейчас от Северного моста до Остужевского кольца. На этом участке реконструкция находится в активной стадии — рабочие с опережением графика переустраивают коммуникации и возводят эстакаду.