Как омичи могут заплатить за воду без пени?

Не секрет, что иногда квитанцию за холодную воду приносят буквально в последний день — каждый месяц 10 числа, а бывает и позже. Как производить оплату, чтобы избежать начисления пени в материале «АиФ в Омске».
Можно без квитанции
Коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская уточняет, что между омским водоканалом и Почтой России заключён договор. Он касается распечатки, сортировки и доставки квитанций.
«В каждом случае, когда поступают обращения на несвоевременный срок доставки квитанций, проводятся проверки, в адрес Почты России направляются официальные обращения. Для недопущения таких ситуаций в том числе проводится разъяснительная работа с сотрудниками почтовых отделений», — поясняет Ольна Смиковская.
Жители должны понимать, что они могут произвести оплату по номеру лицевого счёта без квитанции.
Как получить квитанцию?
Получать квитанцию можно и в электронном виде, а ещё квитанции омского водоканала размещаются в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства — dom.gosuslugi.ru.
Существует и другой способ получения квитанции — получить её в Центральном офисе АО «ОмскВодоканал» (ул. Маяковского, 2) в терминале самообслуживания, при очном приёме в офисах компании у информатора.
«Омский водоканал производит начисление пени с 31 дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты в соответствии с положениями ч. 14 ст. 155 ЖК РФ. Необходимость оплачивать начисления текущего месяца установлена п. 1 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации до 10 числа следующего месяца за расчётным. Таким образом, потребитель в течение 40 дней имеет возможность произвести оплату без риска начисления пени», — отмечает коммерческий директор омского водоканала.
Производить оплату по лицевому счёту без наличия квитанции на бумажном носителе можно:
с помощью мобильного приложения «РВК. Услуги»;
на сайте АО «ОмскВодоканал» (вкладка «оплатить» на главной странице);
в личном кабинете для физических лиц на сайте АО «ОмскВодоканал»;
на сайте ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru вкладка «Главная страница личного кабинета»/ «Оплатить ЖКУ».
с помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн на сайте online.sberbank.ru;
в мобильном приложении Сбербанк Онлайн;
подключив услугу «Автоплатёж»;
на сайте приёма показаний и онлайн оплат «Все платежи» vp.ru.