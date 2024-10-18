Участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» будут перекрывать несколько дней подряд

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Речь идет об участке на обходе поселка Белоярский (15 км), на мосту через реку Пышма. По этой причине ожидается сразу несколько перекрытий:
- 22 октября с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30, с 16.15 до 16.45;
- 23 октября с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30;
- 25 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00;
- 26 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00;
- 27 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00.
Объезд закрытого участка будет возможен через поселок Белоярский.
Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.