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Участок трассы «Екатеринбург — Тюмень» будут перекрывать несколько дней подряд

На следующей неделе на трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» будет перекрываться движение на время монтажа балок пролетного строения.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Речь идет об участке на обходе поселка Белоярский (15 км), на мосту через реку Пышма. По этой причине ожидается сразу несколько перекрытий:

  • 22 октября с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30, с 16.15 до 16.45;
  • 23 октября с 10.00 до 10.30, с 13.00 до 13.30;
  • 25 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00;
  • 26 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00;
  • 27 октября с 10.00 до 10.30, с 13.30 до 14.00.

Объезд закрытого участка будет возможен через поселок Белоярский.

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.