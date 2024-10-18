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В Воронеже скончался профессор ВГТУ Владимир Ерёмин

О смерти профессора сообщил действующий ректор вуза.

Скончался профессор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Владимир Ерёмин, сообщил ректор вуза Дмитрий Проскурин.

Владимир Ерёмин работал в ВГТУ с 2009 по 2017 годы в должности декана дорожно-транспортного факультета, а также был заведующим кафедрой проектирования автомобильных дорог и мостов. Он посвятил науке более 50 лет.

Ректор ВГТУ отметил, что Владимир Ерёмин был высококвалифицированным специалистом в своей области, отличным педагогом, умелым руководителем и хорошим организатором учебного процесса.

Днем ранее стало известно о смерти главворача областной офтальмологической больницы СЕргея Щербакова. Прощание с ним проведут в субботу, 19 октября.