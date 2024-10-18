Матросский клуб Владивостока превратится в креативный кластер

Матросский клуб Владивостока, текущее состояние которого оставляет желать лучшего, скоро преобразится в креативный кластер. Проект реконструкции, разработанный ООО «АПИКС» под руководством архитектора Юрия Кашеварова, был одобрен на недавнем градостроительном совете, который провел глава краевой столицы Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Юрий Кашеваров рассказал, что в ходе подготовки проекта было проведено детальное обследование здания, выявлены аварийные элементы, которые будут восстановлены. Планируется не просто реконструкция, но и полное переосмысление пространства для творчества и культурных мероприятий. В здании разместятся арт-студии, мастерские, а также пространства для конференций и фестивалей.
Также на совете обсуждался проект благоустройства набережной бухты Федорова, который включает создание амфитеатра и спортивной площадки. Рядом расположится апарт-отель со спортклубом.
Кроме того, архитектор-разработчик Валерия Лаптева представила планы по строительству многофункционального центра у железнодорожных путей в районе улицы Пограничной. По её словам, здание будет включать ресторан и множество функциональных помещений, обеспечивая комфорт как для посетителей, так и для жителей города.
Напомним, во Владивостоке представили концепцию развития зоны отдыха в районе дома № 98 по улице Некрасовской. Создание сквера запланировано на следующий год в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», благодаря активному участию местных жителей в голосовании за благоустройство этой местности.