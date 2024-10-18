Матросский клуб Владивостока превратится в креативный кластер

Юрий Кашеваров рассказал, что в ходе подготовки проекта было проведено детальное обследование здания, выявлены аварийные элементы, которые будут восстановлены. Планируется не просто реконструкция, но и полное переосмысление пространства для творчества и культурных мероприятий. В здании разместятся арт-студии, мастерские, а также пространства для конференций и фестивалей.