В Волгограде пустят две бесплатные электрички на субботний матч «Ротора»

После матча для фанатов назначили дополнительные пригородные поезда. Электричка № 6339 пойдет до Шпалопропитки с нижней платформы у Мамаева кургана в 19.40. Поезд не будет делать остановки на ВолгоГРЭС, заводе Кирова и Лесобазе.