В Волгограде пустят две бесплатные электрички на субботний матч «Ротора»

Футбольных болельщиков после субботнего домашнего матча «Ротор» — «КАМАЗ» 19 октября 2024 развезут по домам дополнительные бесплатные электрички. Поезда пойдут по традиции до станции Шпалопропитка на юге Волгограда и до станции Волжский.
Добраться на стадион к началу матча можно электричками, которые пойдут от Шпалопропитки в 14.32 и от о.п. Южная в 15.47.
После матча для фанатов назначили дополнительные пригородные поезда. Электричка № 6339 пойдет до Шпалопропитки с нижней платформы у Мамаева кургана в 19.40. Поезд не будет делать остановки на ВолгоГРЭС, заводе Кирова и Лесобазе.
В Волжский фанатов футбола повезет электричка № 6437/6438, она отправится с верхней платформы на Мамаевом кургане в 19.51. Остановок не будет на Вишневой и Верхнезареченской.