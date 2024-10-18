«Большая потеря для всей авиатранспортной отрасли Беларуси». Умер бывший гендиректор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко

Умер бывший генеральный директор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В сообщении сказано, что Вячеслав Хоронеко умер после продолжительной тяжелой болезни 18 октября, в пятницу. Ему было 60 лет. В пресс-службе отметили, что коллектив организации глубоко потрясен указанным печальным известием.
«Трудно принять. Невозможно осознать. Вячеслав Васильевич не просто отличный руководитель, за долгие годы работы в авиации для многих он стал настоящим другом и хорошим товарищем», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что Хоронеко оставил большой след в истории белорусской гражданской авиации. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что его уход — большая потеря для Национального аэропорта «Минск», а также всей авиатранспортной отрасли Беларуси.
Вячеслав Хоронеко родился в Минске 1 июля 1964 года. Он был выпускником Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища им. Верховного Совета Узбекской ССР. В период с 1982 по 1993 год он проходил службу в Вооруженных Силах СССР.
Сказано, что в авиации Хоронеко отработал более 30 лет. Свой профессиональный путь он прошел от рядового сотрудника до руководителя. До 22 августа 2024 года он являлся генеральным директором Национального аэропорта «Минск». Хоронеко завершил свою трудовую деятельность по состоянию здоровья (подробнее — здесь).
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