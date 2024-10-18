«Большая потеря для всей авиатранспортной отрасли Беларуси». Умер бывший гендиректор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко

Сказано, что в авиации Хоронеко отработал более 30 лет. Свой профессиональный путь он прошел от рядового сотрудника до руководителя. До 22 августа 2024 года он являлся генеральным директором Национального аэропорта «Минск». Хоронеко завершил свою трудовую деятельность по состоянию здоровья (подробнее — здесь).