Стало известно, когда в Воронеже перенесут остановку у цирка

С понедельника, 21 октября, в связи с корректировкой схемы движения на пересечении улиц 20-летия Октября, Кирова и Моисеева изменится и схема проезда городским общественным транспортом остановки «Цирк». Маршруты, следующие в направлении левого берега, будут вести высадку и посадку пассажиров в районе «Дома быта» — за пересечением с улицей Краснознаменной. Автобусы, направляющиеся по улице Краснознаменной, будут останавливаться сразу после поворота на нее. Об этом пассажиров предупредили в городском управлении транспорта.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня для улучшения транспортного обслуживания горожан в Воронеже были скорректированы автобусные маршруты № 12 и № 63. Завтра, 19 октября, также будут внесены некоторые дополнительные изменения.
На днях профильная комиссия городской администрации приняла решение внести изменения в целый ряд автобусных маршрутов. Точные даты корректировок названы не были. Кроме того, решено ввести новый городской маршрут № 33 «ВГУ — Перхоровича», по которому будут следовать автобусы большого класса.