Стало известно, когда в Воронеже перенесут остановку у цирка

С понедельника, 21 октября, в связи с корректировкой схемы движения на пересечении улиц 20-летия Октября, Кирова и Моисеева изменится и схема проезда городским общественным транспортом остановки «Цирк». Маршруты, следующие в направлении левого берега, будут вести высадку и посадку пассажиров в районе «Дома быта» — за пересечением с улицей Краснознаменной. Автобусы, направляющиеся по улице Краснознаменной, будут останавливаться сразу после поворота на нее. Об этом пассажиров предупредили в городском управлении транспорта.