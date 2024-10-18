Виталий Хоценко открыл XXXI Международный форум «ИННОСИБ» в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл XXXI Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ — 2024, участие в котором приняли 12 стран и 9 регионов России.
В этом году главной темой для осуждения стали национальные цели развития России на ближайшие шесть лет, определенные президентом Владимиром Путиным.
Основной день форума объединил отечественных и зарубежных экспертов, социальных предпринимателей и лидеров некоммерческих проектов, которые направлены на сохранение семейных традиций. Президент поприветствовал участников, организаторов и гостей форума на пленарной сессии. В своем обращении он отметил, что форум укрепил свои позиции в качестве экспертной площадки за прошедшие годы.
«Уверен, что форум, собравший представителей органов власти, институтов гражданского общества, социально-ориентированного бизнеса, волонтёрского движения, благотворительных организаций, пройдёт в творческом, конструктивном ключе, послужит повышению деловой, предпринимательской активности, а его инициативы и рекомендации — обязательно будут востребованы», — сказал во время обращения к участникам форума Владимир Путин.
Виталий Хоценко считает, что установленные в президентских указах показатели возможно достигнуть только с участием негосударственного сектора. На пленарной сессии губернатор также отметил, что все больше людей с активной жизненной позицией вовлекается в социальный бизнес — такая тенденция наблюдается в течение нескольких лет.
«Сегодня в Омской области 222 социальных предприятия, за прошлый год их число увеличилось на 19%. По их количеству мы входим в первую десятку по стране, занимаем второе место в Сибирском федеральном округе. Также мы входим в группу лидирующих российских регионов по доле муниципальных образований, реализующих программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. У нас в эту работу вовлечены практически все муниципальные районы области», — рассказал Виталий Хоценко.
Наш регион стал лидирующим по объему налоговых льгот социально ориентированным некоммерческим организациям — за прошлый год более 260 налогоплательщиков в социальной сфере воспользовались пониженными ставками по упрощенной схеме. Общий объем поддержки превысил 124 млн рублей.
«В рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” в этом году на субсидии социальным предприятиям из регионального бюджета мы направили более 15 млн рублей, поддержаны 8 проектов в сферах дополнительного образования, спорта, здравоохранения, обслуживания пожилых и инвалидов. До конца года планируем предоставить еще порядка 20 грантов», — добавил глава региона.
Виталий Хоценко выразил уверенность, что форум станет площадкой для поиска новых точек роста и выдвижения инициатив — все участники форума смогут познакомиться с лучшим опытом регионов, а также с практиками и перспективными проектами и инновациями.
В первую очередь внимание уделят вопросам семей, в первую очередь многодетных, а также роли женщины в жизни государства и общества, сознанию условий для ее реализации в профессиональной и личностной сферах. Для этого одним из участников XXXI Международного форума «ИННОСИБ» стала председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова. Организаторами форума стал Центр инноваций социальной сферы во граве с председателем омской региональной общественной организации Ириной Сербиной.
Сегодня на форуме пройдут дискуссионные площадки, на которых будут обсуждаться вопросы трудовых ресурсов, здоровья, развития человеческого потенциала, а также социального бизнеса и женского лидерства, интонационных методик.
На XXXI Международном форуме «ИННОСИБ» в формате нетворкинга также проходит российско-казахстанская площадка, на которой можно найти бизнес-партнеров.
На выставке можно ознакомиться с социальными и социально-предпринимательскими проектами выпускников омской Школы социального предпринимательства — «Центр развития и творчества “Чудо-радуга”, “Школа “Созвездие”, “Экскурсионные туры “Возрождение традиций Русов” и другие.
В Омске уже тринадцатый год подряд проходит форум «ИННОСИБ», что стало традицией. Его площадка помогла в зарождении инициативы — закрепить на федеральном уровне статус социального предпринимателя, который ориентирован не только получать прибыль, но и решать весомые социальные задачи.