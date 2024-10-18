«Охотничья Луна» была видна в Беларуси в ночь на 18 октября

У жителей Гродно и всех белорусов была возможность увидеть «Охотничью Луну» в ночь с 17 на 18 октября. В ведомстве напомнили, что это уже третье из четырех суперлуний в 2024 году. К слову, наблюдать указанное астрономическое явление можно будет непосредственно в пятницу, 18 октября. Также суперлуние будет видно и в выходные, 19 и 20 октября.