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«Охотничья Луна» была видна в Беларуси в ночь на 18 октября

Белорусы увидели одно из суперлуний, или «Охотничью Луну» 18 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

«Охотничья Луна» была видна в Беларуси в ночь на 18 октября. Информация и фото размещены в официальном телеграм-канале Гродненского облисполкома.

У жителей Гродно и всех белорусов была возможность увидеть «Охотничью Луну» в ночь с 17 на 18 октября. В ведомстве напомнили, что это уже третье из четырех суперлуний в 2024 году. К слову, наблюдать указанное астрономическое явление можно будет непосредственно в пятницу, 18 октября. Также суперлуние будет видно и в выходные, 19 и 20 октября.

Белорусы увидели одно из суперлуний, или «Охотничью Луну» 18 октября 2024 года. Фото: телеграм-канал Гродненского облисполкома.

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