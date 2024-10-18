«Охотничья Луна» была видна в Беларуси в ночь на 18 октября. Информация и фото размещены в официальном телеграм-канале Гродненского облисполкома.
У жителей Гродно и всех белорусов была возможность увидеть «Охотничью Луну» в ночь с 17 на 18 октября. В ведомстве напомнили, что это уже третье из четырех суперлуний в 2024 году. К слову, наблюдать указанное астрономическое явление можно будет непосредственно в пятницу, 18 октября. Также суперлуние будет видно и в выходные, 19 и 20 октября.
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