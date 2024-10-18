19 октября в столице РТ пройдут осенние сельхозярмарки

Завтра в Казани проведут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожанам по доступной цене будет представлен широкий ассортимент продуктов: овощи, мясные изделия, молочная продукция, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.
ул. Дементьева, 7.
ул. Ленинградская, 27.
ул. Академика Лаврентьева, 10.
пр. Х. Ямашева, 71а.
ул. Аграрная, 2.
ул. Липатова, 7.
ул. Батыршина, 20.
ул. Краснококшайская, 150/2.
ул. Революционная, 12 пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
пр. Победы, 46 В.
ул. Ю. Фучика, 64.
В жилом районе Салават Купере ярмарка состоится на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
Для жителей поселка Северный торговлю организуют в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.