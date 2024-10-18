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19 октября в столице РТ пройдут осенние сельхозярмарки

Торговля будет вестись с 6:00 до 13:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в Казани проведут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожанам по доступной цене будет представлен широкий ассортимент продуктов: овощи, мясные изделия, молочная продукция, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.

ул. Дементьева, 7.

ул. Ленинградская, 27.

ул. Академика Лаврентьева, 10.

пр. Х. Ямашева, 71а.

ул. Аграрная, 2.

ул. Липатова, 7.

ул. Батыршина, 20.

ул. Краснококшайская, 150/2.

ул. Революционная, 12 пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

пр. Победы, 46 В.

ул. Ю. Фучика, 64.

В жилом районе Салават Купере ярмарка состоится на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

Для жителей поселка Северный торговлю организуют в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

торговля