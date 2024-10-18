19 октября в столице РТ пройдут осенние сельхозярмарки

Завтра в Казани проведут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожанам по доступной цене будет представлен широкий ассортимент продуктов: овощи, мясные изделия, молочная продукция, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.