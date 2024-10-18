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Рядом с башней Врангеля в Калининграде убирают трамвайные рельсы

Специалисты также демонтируют старое дорожное покрытие.

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На улице Баранова в Калининграде убирают трамвайные рельсы. Специалисты также демонтируют старое дорожное покрытие. Работы выполняют на участке рядом с башней Врангеля.

В июне на территории установили парковочные барьеры. Бетонные блоки отделяют проезжую часть от трамвайных путей и блошиного рынка.

Как объясняла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, ограничители установили для борьбы с торговцами, которые ставят машины на рельсы и раскладывают вещи вдоль тротуара. На продавцов жалуются жители соседних домов.

В июле в Калининграде убрали трамвайные рельсы перед зданием генконсульства Литвы и напротив парка «Юность» на улице Тельмана. Конструкции демонтировали для введения на улице Пролетарской двустороннего движения.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщал, что часть путей на Пролетарской и Тельмана оставят. В перспективе это позволит вернуть на участке трамвайное движение.