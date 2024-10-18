Рядом с башней Врангеля в Калининграде убирают трамвайные рельсы

На улице Баранова в Калининграде убирают трамвайные рельсы. Специалисты также демонтируют старое дорожное покрытие. Работы выполняют на участке рядом с башней Врангеля.
В июне на территории установили парковочные барьеры. Бетонные блоки отделяют проезжую часть от трамвайных путей и блошиного рынка.
Как объясняла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, ограничители установили для борьбы с торговцами, которые ставят машины на рельсы и раскладывают вещи вдоль тротуара. На продавцов жалуются жители соседних домов.
В июле в Калининграде убрали трамвайные рельсы перед зданием генконсульства Литвы и напротив парка «Юность» на улице Тельмана. Конструкции демонтировали для введения на улице Пролетарской двустороннего движения.
Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов сообщал, что часть путей на Пролетарской и Тельмана оставят. В перспективе это позволит вернуть на участке трамвайное движение.