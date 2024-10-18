«Земля леопарда» возражает против полигона ТБО у Кравцовских водопадов

В Приморье, недалеко от известных Кравцовских водопадов, планируют построить новый мусорный полигон. Как сообщает издание PrimaMedia, эта идея уже вызвала протест общественности, так как участок для размещения объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами находится вблизи туристической зоны и охранной территории нацпарка «Земля леопарда».

В июле 2024 года региональное Министерство ЖКХ занялось согласованием границ нового участка. Первоначально строительство полигона хотели начать около села Городечное, но этот проект был отменен после протестов местных жителей. Теперь власти выбрали новую площадку между селами Нежино и Кравцовка, всего в километре от главной дороги и в нескольких километрах от популярных Кравцовских водопадов.

Однако и эта идея столкнулась с сопротивлением. Нацпарк «Земля леопарда» и охотничьи сообщества выступили против строительства. В письме от общественной организации «Всеармейское охотничье общество» Тихоокеанского флота отмечается, что выбранная площадка расположена на территории Нежинского охотничьего хозяйства, которое входит в охранную зону нацпарка. Охотники утверждают, что в этом районе регулярно появляются леопарды, для которых такая деятельность станет угрозой: из-за шума и отходов могут уйти копытные животные, являющиеся их основной пищей. А мусор, который появится в лесу, привлечёт других животных, таких как лисы, медведи и бездомные собаки.