«Земля леопарда» возражает против полигона ТБО у Кравцовских водопадов

В Приморье, недалеко от известных Кравцовских водопадов, планируют построить новый мусорный полигон. Как сообщает издание PrimaMedia, эта идея уже вызвала протест общественности, так как участок для размещения объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами находится вблизи туристической зоны и охранной территории нацпарка «Земля леопарда».
В июле 2024 года региональное Министерство ЖКХ занялось согласованием границ нового участка. Первоначально строительство полигона хотели начать около села Городечное, но этот проект был отменен после протестов местных жителей. Теперь власти выбрали новую площадку между селами Нежино и Кравцовка, всего в километре от главной дороги и в нескольких километрах от популярных Кравцовских водопадов.
Свое мнение о вреде такого соседства с нацпарком выразили и сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». В письме депутату Эдуарду Цою они подчеркнули, что расстояние от полигона до охранной зоны составляет всего 750 метров. Зоозащитники также отметили, что поблизости расположены Кравцовские водопады, которые являются значимым туристическим объектом. Там ежегодно отдыхает около 100 тысяч человек, и нацпарк создал специальную экологическую тропу, которая должна расшириться в рамках второго и третьего этапов проекта.
На сегодня проблема со складированием отходами в Приморье остается очень острой. Из 14 действующих полигонов девять уже практически исчерпали свои мощности, и краю нужны новые объекты для хранения мусора.
Вопрос о строительстве полигона в Надеждинском районе будет рассмотрен на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края 22 октября.