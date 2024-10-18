Приютам для животных помогут власти Нижнего Новгорода

Приютам для животных, расположенным в Нижнем Новгороде, будут помогать власти Нижнего Новгорода. По информации на сайте мэрии, городская администрация будет возмещать расходы на их содержание.
Некоммерческим организациям, содержащим приюты для животных, будут выплачивать субсидии, размер которых будет определяться суммой затрат. Так, будут учитываться расходы на оплату содержания зданий и помещений приюта, оплату аренды земельных участков, коммунальных платежей, профилактических дезинфекционных работ в здании, обслуживанию пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охраны.
Нормативный размера затрат определен из расчета 640 ₽/м площади приюта.
Напомним, за 2023 год в Нижнем Новгороде отловили 374 бродячие собаки. На работы было выделено до 4,7 миллиона рублей. На 2024 год планировалось аналогичное финансирование.
Ранее сообщалось, что с 2014 года в столице Приволжья реализуется программа «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск». За время действия данной программы численность бродячих животных сократилась в 20 раз.