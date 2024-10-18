Приютам для животных помогут власти Нижнего Новгорода

Некоммерческим организациям, содержащим приюты для животных, будут выплачивать субсидии, размер которых будет определяться суммой затрат. Так, будут учитываться расходы на оплату содержания зданий и помещений приюта, оплату аренды земельных участков, коммунальных платежей, профилактических дезинфекционных работ в здании, обслуживанию пожарной сигнализации, видеонаблюдения, охраны.