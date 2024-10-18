Госдума начала рассматривать законопроект парламента Башкирии об ограничении въезда в Россию судимым за тяжкие преступления мигрантам

Депутаты Государственного Собрания Башкирии предложили Государственной Думе внести изменения в два федеральных закона: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Недавно инициативу начали рассматривать.
Спикер парламента республики Константин Толкачев со ссылкой на данные от генерального прокурора России Игоря Краснова рассказал, что в прошлом году количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось на 75%. А по сведениям МВД, в 2021—2022 количество совершенных мигрантами убийств выросло на 52%.
— Из 11 664 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами с 2013 до 2022 года, 6 447 — торговля наркотиками. По данным Следственного комитета, с января по июль 2023 года количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 32%, — заявил Толкачев.
Парламентарии Башкирии предлагают установить ограничение для иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Россию, на получение разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае, если есть любая, в том числе снятая или погашенная, судимость за ряд преступлений.
Речь идет о грабеже, разбое, умышленном тяжком или особо тяжком преступления против жизни и здоровья, тяжкие или особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против общественной безопасности, против здоровья населения и общественной нравственности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, совершенные как в России, так и вне ее.
Константин Толкачев утверждает, что законопроект усовершенствует регулирование миграционных потоков, благодаря чему на территории страны будут пребывать лояльные и законопослушные люди, с уважением относящиеся к традициям, истории, культуре и законам России.
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