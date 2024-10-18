Госдума начала рассматривать законопроект парламента Башкирии об ограничении въезда в Россию судимым за тяжкие преступления мигрантам

Парламентарии Башкирии предлагают установить ограничение для иностранцев и лиц без гражданства на въезд в Россию, на получение разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае, если есть любая, в том числе снятая или погашенная, судимость за ряд преступлений.