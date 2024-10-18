Белстат сказал, что мужчины впервые вступают в брак в 28,8 года

Согласно опубликованным данным, в 2023 году в брак вступили 56 044 мужчины. Так, из общего количества вступивших в брак 36 933 мужчины сделали это в первый раз в среднем возрасте 28,8 года. А для 19 111 белорусов брак оказался повторным. Средний возраст составил 42,8 года.