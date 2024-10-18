Белстат сказал, что мужчины впервые вступают в брак в 28,8 года. Это следует из статистического обзора, подготовленного Национальным статистическим комитетом, ко Дню отца, который празднуют в Беларуси 21 октября. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно опубликованным данным, в 2023 году в брак вступили 56 044 мужчины. Так, из общего количества вступивших в брак 36 933 мужчины сделали это в первый раз в среднем возрасте 28,8 года. А для 19 111 белорусов брак оказался повторным. Средний возраст составил 42,8 года.
Ранее Белстат сказал, сколько мужчин в Беларуси приходится на 1000 женщин.
Кстати, минчанки рожают первого ребенка почти в 30 лет.
Тем временем Белстат составил портрет матери в Беларуси: «Образованная горожанка с двумя детьми».