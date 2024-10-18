В Казани изменился режим работы ГАИ на дни саммита БРИКС

• с 17 по 28 октября приём граждан в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на улице Проспект Победы, 214 осуществляться не будет;
• с 21 по 24 октября в отделении № 1 на улице Оренбургский тракт, 5 — прием граждан осуществляться не будет;
• 23 октября не будут выдавать и продлевать свидетельства ДОПОГ на улице Тэцевская, 5;
• Отделение № 2, «ТТС» на улице Декабристов, 81 В и Проспекте Победы, 194, а также «КАН АВТО» на улице Сибирский тракт, 48 и Оренбургский тракт, 209Б будут работать в обычном режиме.
Госавтоинспекция Казани напоминает, что спланировать свой визит заранее можно Едином портале Госуслуг.