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Главные новости 18 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 18 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

МИД ответил на заявления Польши о готовности сбивать ракеты

Заявления польских властей о возможности перехвата американской ПРО российских ракет являются опрометчивыми, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

База поддержки ВМС США в польском Редзикове.
Источник: U.S. Navy

Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений в 2024 году

Следователи и криминалисты СК РФ в 2024 году раскрыли более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет — на 5% больше, чем в прошлом году.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине

Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, на борту находилось семь членов экипажа, трёх из которых удалось спасти.

Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 ноября

В ноябре продукты питания продолжат дорожать, подешеветь могут лишь некоторые сезонные овощи.

Трамп заявил, что теперь Байден ему «довольно сильно нравится»

Республиканец заявил, что сейчас «терпеть не может» вице-президента США Камалу Харрис.