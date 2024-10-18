Главные новости 18 октября 2024 года

МИД ответил на заявления Польши о готовности сбивать ракеты
Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений в 2024 году
Следователи и криминалисты СК РФ в 2024 году раскрыли более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет — на 5% больше, чем в прошлом году.
Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине
Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, на борту находилось семь членов экипажа, трёх из которых удалось спасти.
Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 ноября
В ноябре продукты питания продолжат дорожать, подешеветь могут лишь некоторые сезонные овощи.
Трамп заявил, что теперь Байден ему «довольно сильно нравится»
Республиканец заявил, что сейчас «терпеть не может» вице-президента США Камалу Харрис.