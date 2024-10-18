Отправил маме сообщение: «Жив, здоров. Все хорошо», а на завтра погиб. Как студент из Иркутска героически защищал Родину

— Саша — блестящий студент: яркий, с активной жизненной позицией, — вспоминает Леонид Урбанаев, директор института управления и финансов. — Поступил на бюджет по конкурсному набору. С этого момента участвовал почти во всех университетских конференциях. Только на втором курсе у него уже было девять научных публикаций! Такое количество работ редко у кого и на четвертом курсе встретишь. Он был создан для науки. За два года обучения — только две четверки в сессиях. В июне этого года мы выдвигали Сашу как активиста и отличника на стипендию мэра города Иркутска.