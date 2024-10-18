Отправил маме сообщение: «Жив, здоров. Все хорошо», а на завтра погиб. Как студент из Иркутска героически защищал Родину

Молодой, симпатичный, с забавными кудряшками смотрит в камеру и слегка улыбается, только глазами. Под фото подпись: «Лемещенко Александр. 15.04.2004». В правом нижнем углу — черная траурная лента… Уголок памяти появился в холле одного из корпусов Байкальского государственного университета. Проходя мимо, студенты и преподаватели останавливаются, склоняют голову в минуте молчания… Саша — студент вуза. Ему было всего 20 лет. И он погиб, защищая Родину.
Единственный ребенок.
— Саша — желанный и долгожданный ребенок, единственный… — рассказывает отец Саши, Геннадий Лемещенко. — Появился на свет, когда мне было уже 56 лет. Он рос беспроблемным и сообразительным. С четырех лет перепробовал множество увлечений: тхэквондо, бальные танцы, робототехника, плавание, керлинг, занятия в городском центре «Патриот», силовые занятия в фитнес-клубе. Постоянным увлечением была история с философским осмыслением прошедшего и настоящего. Учеба ему давалась легко. Он был для меня и лучшим другом. Мы могли общаться на любые темы. Регулярно обсуждали СВО. Саша активно интересовался ходом боевых действий. Он, вероятно, хотел испытать себя и утвердиться как личность. Сын — патриот. Он болел за Россию. И, видимо, иначе поступить просто не мог…
Родители говорят: Саша обожал учиться. Причем в вуз поступил сам, без репетиторов, отлично подготовился к ЕГЭ. Выбрал факультет управление персоналом.
В вузе Сашу преподаватели прекрасно знали, высоко ценили.
— Саша — блестящий студент: яркий, с активной жизненной позицией, — вспоминает Леонид Урбанаев, директор института управления и финансов. — Поступил на бюджет по конкурсному набору. С этого момента участвовал почти во всех университетских конференциях. Только на втором курсе у него уже было девять научных публикаций! Такое количество работ редко у кого и на четвертом курсе встретишь. Он был создан для науки. За два года обучения — только две четверки в сессиях. В июне этого года мы выдвигали Сашу как активиста и отличника на стипендию мэра города Иркутска.
Рвался Родину защищать.
Но на третий курс Саша не перешел. Еще в январе 2024 оформил документы, чтобы подписать контракт и уйти служить в зону СВО.
— Мы решили, что все-таки сначала надо окончить хотя бы второй курс, — говорит отец. — Но он рвался Родину защищать…
И как только Саша сдал летнюю сессию, сразу подписал контракт, оформил академический отпуск и уехал. Сделал это тайком. Мама Саши просто однажды получила сообщение от сына, это было 24 июня: «Я в другом городе. Ухожу на контракт».
— Прошел медкомиссию, хотя незадолго до этого у него была полостная операция, но он получил допуск к службе, — рассказывает отец Саши. — Он попал в морскую пехоту, отправился в Севастополь на обучение. Стал штурмовиком-стрелком.
Сначала попал на Донбасс, а потом — на Курское направление. Последний раз выходил на связь с близкими 13-го сентября. Отправил сообщение из блиндажа: «Жив, здоров. Все хорошо». А 17-го родители получили известие: «Пропал без вести». А 3 октября — другое: «Погиб»… Родители узнали, что их сына не стало 14 сентября. 20-летний Александр Лемещенко удостоен Ордена Мужества за отвагу, проявленную в бою. Посмертно.
Первым приходил на помощь.
Александр был не только блестящим студентом, но и отличным другом, да и попросту хорошим человеком. Однокурсники вспоминают о нем только с теплотой.
— Саша всегда активно проявлял себя на парах, интересовался учебой, стремился быть первым в рейтинге успеваемости, — рассказывает его сокурсница Софья Голзицкая. — Он был отзывчивым. Взаимоотношения у нас в группе всегда были приятельскими. Саша ни с кем не конфликтовал, в любой ситуации одним из первых приходил на выручку.
— Новость, конечно, поразила всех нас, — делятся ребята. — Мы собирались отправить ему групповой плакат со словами поддержки. Увы…
Сокурсники и часть преподавателей поехали проститься с Сашей, проводить его в последний путь. Он родился, жил и похоронен в родном Иркутске.
На прощании было очень много людей — пришли и родные, и близкие, и школьные товарищи, и даже незнакомые люди.
На похоронах было очень много людей — пришли и родные, и близкие, и школьные товарищи, и даже незнакомые люди. Фото: личный архив семьи.