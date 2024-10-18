Эксперт рассказал, почему в Калининградской области нет отелей системы «все включено»

— Отели «все включено» предусматривают тюлений, в лучшем смысле этого слова, отдых. Когда люди не покидают территорию отеля, а отдыхают по цепочке: отель-пляж-ресторан-вечерние развлечения в этом же большом отеле. В Калининградской области люди не заточены на жизнь между пляжем и отелем. У нас очень активно развит культурно-познавательный туризм, много объектов показа. Люди не будут привязываться к трехразовому питанию. В обед они на экскурсии, ужин предпочтут провести в одном-втором-третьем ресторане. Это интереснее, чем обрекать себя на отдых в одном отеле, — сказал гость эфира.