Эксперт рассказал, почему в Калининградской области нет отелей системы «все включено»

Туристы, которые к приезжают на отдых в Калининградскую область, не будут сидеть в одной гостинице с трехразовым питанием, а предпочтут путешествовать по области и ездить по достопримечательностям. Поэтому в Калининградской области нет отелей системы «все включено». Об этом директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов рассказал 18 октября в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».
— Отели «все включено» предусматривают тюлений, в лучшем смысле этого слова, отдых. Когда люди не покидают территорию отеля, а отдыхают по цепочке: отель-пляж-ресторан-вечерние развлечения в этом же большом отеле. В Калининградской области люди не заточены на жизнь между пляжем и отелем. У нас очень активно развит культурно-познавательный туризм, много объектов показа. Люди не будут привязываться к трехразовому питанию. В обед они на экскурсии, ужин предпочтут провести в одном-втором-третьем ресторане. Это интереснее, чем обрекать себя на отдых в одном отеле, — сказал гость эфира.
При этом формальной причиной отсутствия в Калининграде отелей системы «все включено» эксперт назвал отсутствие огромных отелей в регионе.
— Есть серьезные требования к тому, что должен быть большой участок, большая территория, большой номерной фонд. У нас на побережье этот формат пока только на подходе, — сказал Алтынбек Кожахметов. — Но уверен, что абсолютное большинство гостей, которые к нам приезжают, предпочтут не оставаться в рамках одного отеля, а будут наслаждаться красотами всего региона.