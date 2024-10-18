В Калининграде открыли Дни Эрмитажа

«Японская гравюра, которую мы представляем сегодня, — одна из жемчужин нашей коллекции, прекрасный источник как наслаждения, так и знаний о японском художественном и общественном менталитете, — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Известно, что японская гравюра оказала решающее влияние на рождение нового европейского искусства, от Дега до Ван Гога. Таким образом, выставка представляет собой двойной диалог культур и найдёт отзвуки в музейных коллекциях Калининграда».