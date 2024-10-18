В Калининграде открыли Дни Эрмитажа

Дни Эрмитажа открыли в Калининградском музее изобразительных искусств 17 октября.
В этом году петербургский музей представил в нашем городе японскую гравюру укиё-э
«Японская гравюра, которую мы представляем сегодня, — одна из жемчужин нашей коллекции, прекрасный источник как наслаждения, так и знаний о японском художественном и общественном менталитете, — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Известно, что японская гравюра оказала решающее влияние на рождение нового европейского искусства, от Дега до Ван Гога. Таким образом, выставка представляет собой двойной диалог культур и найдёт отзвуки в музейных коллекциях Калининграда».
Дни Эрмитажа будет сопровождать масштабная просветительская программа, включающая лекции сотрудниц научно-просветительского отдела Эрмитажа Анастасии Бурковской и Далилы Абу Хакемах о японской культуре; серию лабораторий хокку под руководством заведующей научно-просветительского отдела Музея искусств Лады Сыроватко, мастер-классы по японской графике, чайные церемонии, уроки облачения в кимоно и ёкай-вечеринки.
Дни Эрмитажа в Калининграде и выставка «Гравюры укиё-э. Картины изменчивого мира» продлятся до 1 декабря.