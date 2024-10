Сонграйтер Рианны раскрыл тайный смысл куплета в песне SOS

«Когда я писал ее, я понятия не имел, что делаю», — признался Богарт в подкасте Behind the Wall. Выяснилось, что лирика куплета — названия шлягеров восьмидесятых, соединенные в предложения. В тексте упоминаются треки Take On Me группы A-Ha, (I Just) Died in Your Arms Tonight от Cutting Crew, Head Over Heels от Tears For Fears, You Keep Me Hangin' On Ким Уайлд и The Way You Make Me Feel Майкла Джексона. Такой прием показался Эвану остроумным. По его словам, о закономерности все это время никто не знал.