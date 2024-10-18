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В омском Старгороде построили дом с тремя семикомнатными квартирами

Девятиэтажка находится на улице Ю. М. Нагибина.

Источник: Комсомольская правда

В омском микрорайоне «Старгород» на улице Ю. М. Нагибина построили девятиэтажный дом с тремя семикомнатными квартирами, сообщил мэр Сергей Шелест.

Общая площадь дома составляет чуть более 18 тыс. кв.м. Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик “Комбинат строительных материалов “Сибирский железобетон”.

Всего в доме девять этажей. Первый этаж занимает парковка. Из 138 квартир: 144 — однокомнатные, 51 — двухкомнатные, 57 — трехкомнатных, 13 — четырехкомнатных, 3 — семикомнатные.

В доме установили шесть лифтов. Парковка на первом этаже рассчитана на 60 машин, ее площадь составляет 1,5 тыс. кв.м.