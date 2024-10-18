Волгоградских водителей призвали быть аккуратнее из-за ухудшения погоды

На участке федеральной трассы в Городищенском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественниками провели профилактическое мероприятие «Соблюдая правила — сохраняем жизнь». Автолюбителям передали специально разработанные тематические памятки.
В Волгоградской области установились осадки и туман, а темнеть стало заметно раньше. В такую погоду обычно учащается количество аварий. Полицейские призвали водителей быть аккуратнее на дорогах, отказаться от резких маневров и обгонов.
Кроме того, стоит быть особенно внимательным при появлении пешеходов на проезжей части.
«В неблагоприятных условиях у пешеходов обзор ограничен, что может привести к дорожно-транспортному происшествию», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.