Грозы, дождь и снег прогнозируют в Казахстане на выходные

Сообщается, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в северных регионах — гололед, в южных — грозы. На западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +5…+13 тепла, на востоке и в центре до +8 …+18 тепла, на юге, юго-востоке до + 15+ 22 тепла.