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Грозы, дождь и снег прогнозируют в Казахстане на выходные

В ближайшие выходные на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду, ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +11°

По информации синоптиков, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики сохранится преимущественно без осадков погода.

Сообщается, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, в северных регионах — гололед, в южных — грозы. На западе, северо-западе и севере Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +5…+13 тепла, на востоке и в центре до +8 …+18 тепла, на юге, юго-востоке до + 15+ 22 тепла.