Президент России остановил кортеж, чтобы пообщаться с уфимцами

Вчера вечером, 17 октября, в Уфе президент России Владимир Путин остановил кортеж, вышел из машины и пообщался с горожанами. Видео со встречи с уфимцами от очевидцев появилось во многих Telegram-каналах и разлетелись по социальным сетям.
Народ, судя по записям, встретил главу государства с воодушевлением. Уфимцы хвалили президента и поблагодарили его за все, а сам он высоко оценил и Башкирию, и Уфу.
Напомним, вчера в Башкирии стартовал XII Международный форум «Россия — спортивная держава». По решению президента России Владимира Путина местом его проведения впервые выбрали Уфу. В столицу республики, как рассказал в соцсетях руководитель региона Радий Хабиров, приехали порядка пяти тысяч человек из нескольких десятков стран мира. Первый день форум традиционно прошел с участием главы государства.
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