Президент России остановил кортеж, чтобы пообщаться с уфимцами

Напомним, вчера в Башкирии стартовал XII Международный форум «Россия — спортивная держава». По решению президента России Владимира Путина местом его проведения впервые выбрали Уфу. В столицу республики, как рассказал в соцсетях руководитель региона Радий Хабиров, приехали порядка пяти тысяч человек из нескольких десятков стран мира. Первый день форум традиционно прошел с участием главы государства.