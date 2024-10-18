Олег Митволь обвинил строителей красноярского метро в использовании его проекта

Журналисты издания Sibnovosti.ru пообщались с осужденным бизнесменом и узнали суть претензий.
Митволь утверждает, что «Моспроект-3» использовал материалы, разработанные ранее компанией «Красноярск ТИСИЗ» под его руководством. При этом новый подрядчик получил финансирование в размере 4,2 миллиарда рублей на реализацию проекта метротрама.
Экс-проектировщик подземки настаивает на возврате суммы около миллиарда рублей, ранее выплаченной «Красноярск ТИСИЗ» за незавершенные работы по проектированию. Он утверждает, что располагает доказательствами использования материалов его компании в текущем проекте.
«Видимо, кому-то нужен был красивый пиар, а потом, удивительная история — более дешевый метротрамвай, где за те же работы заплатили 4,2 миллиарда, а, собственно, ТИСИЗу — 954 миллиона», — цитирует Митволя издание.
«Моспроект-3», в свою очередь, отрицает обвинения, заявляя о самостоятельной разработке проекта метротрама без использования предыдущих наработок.
Олег Митволь заявляет о намерении продолжить судебные разбирательства с «Моспроект-3» для выяснения степени использования работ «Красноярск ТИСИЗ» в текущем проекте.
Ранее Митволя приговорили к 4,6 годам заключения за хищение почти миллиарда рублей. Средства выделили на разработку проекта метро в Красноярске. Позднее были возбуждены дела в отношении бывшего премьер-министра края Юрия Лапшина, экс-главы минтранса Константина Димитрова и Константина Мандрова, ранее возглавлявшего региональное транспортное управление. Три последних фигуранта не получали взяток, но совершили преступление. Какое — ранее рассказали в Следкоме.