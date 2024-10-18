Из-за жука-полиграфа 190 тысяч гектаров леса закрыли на карантин в Прикамье

Лесные участки общей площадью 190 тысяч гектаров отправили на карантин из-за жука-полиграфа в Пермском крае, сообщает Россельхознадзор.
По данным управления, очаги распространения опасного вредителя выявили во время обследования на территории Пермского и Чусовского лесничеств. Получив результаты, управление приняло решение ввести карантинную фитосанитарную зону в пострадавших от жука-полиграфа территориях.
Согласно приказу от 16 октября 2024 года такие меры будут приняты в лесных массивах Рождественского и Култаевского, а также Чусовского лесничества. Общая площадь карантинной зоны составляет больше 190 тысяч гектаров. В управлении также пояснили, что такой режим необходим для локализации очагов, поражённых вредителем и исключения его распространения на остальные территории края.
Напомним, уссурийский полиграф (латинское название «Polygraphus proximus Blandford») — разновидность жука-короеда, который питается древесиной. В июне 2024 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что жители Пермского края всё чаще стали замечать в лесах порыжевшие деревья. О том, чем вреден уссурийский полиграф и как в регионе пытаются спасти деревья — читайте в нашем материале.