Из-за жука-полиграфа 190 тысяч гектаров леса закрыли на карантин в Прикамье

Согласно приказу от 16 октября 2024 года такие меры будут приняты в лесных массивах Рождественского и Култаевского, а также Чусовского лесничества. Общая площадь карантинной зоны составляет больше 190 тысяч гектаров. В управлении также пояснили, что такой режим необходим для локализации очагов, поражённых вредителем и исключения его распространения на остальные территории края.