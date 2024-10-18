Смотри и слушай: 25 фильмов XXI века с самыми яркими саундтреками

Первый полнометражный документальный фильм Марилии Рочи «Cattle Callers» рассказывает о музыкальной культуре ковбоев из сертанов, полузасушливых внутренних районов Бразилии на северо-востоке страны. У этих скотоводов есть древняя традиция импровизационно петь для стада, которая, скорее всего, уходит корнями в арабскую музыкальную культуру, доминировавшую на Пиренейском полуострове на протяжении столетий. Сейчас эта культура находится на грани исчезновения, поскольку практика грузоперевозок пришла на смену ковбойскому укладу. Над саундтреком поработала большая команда людей. За сведение отвечал коллектив O Grivo, саунд-дизайн — дело рук Бруно ду Кавако, а музыку записала группа Cordel do Fogo Encantado и выдающийся перкуссионист Нана Васконцелос. Но звуковую композицию нельзя отделить от выдающихся импровизированных мелодий самих героев этого фильма. Колокольчики, голоса, мычание коров и звуковой ландшафт Каатинга собраны с большой любовью и дотошностью, зачастую с обезоруживающей свободой от рамок привычного дуализма «картинка-звук». В результате получилось прекрасное музыкальное произведение, которое вместе с картинкой переносит нас в воспоминания и мечты этих людей.