В Самаре начался суд над скандальным певцом Эдуардом Шарлотом*

Напомним, самарец привлек внимание общественности, опубликовав, видео, на котором сжигает свой российский паспорт, находясь за границей. Кроме того, певец трижды распространял слухи о своей смерти, которые позже оказывались лишь подогреванием интереса перед выходом новых песен.