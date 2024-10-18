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В Самаре начался суд над скандальным певцом Эдуардом Шарлотом*

Самарский областной суд начал рассматривать дело Шарлота*, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 18 октября, в Самарском областном суде начался судебный процесс по делу известно скандального певца Эдуарда Шарлота*. Он обвиняется по четырем уголовным статьям, включая реабилитацию нацизма, оскорбление чувств верующих, уничтожение паспорта и экстремизм.

Напомним, самарец привлек внимание общественности, опубликовав, видео, на котором сжигает свой российский паспорт, находясь за границей. Кроме того, певец трижды распространял слухи о своей смерти, которые позже оказывались лишь подогреванием интереса перед выходом новых песен.

На его действия обратила внимание Лига безопасного интернета, которая обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации. Кроме того, Росфинмониторинг внес исполнителя в список террористов и экстремистов.

* включен в список экстремистов и террористов в РФ.