Мэрия Нижнего Новгорода не планирует сносить торговый центр «Шайба»

Ранее новый глава Канавинского района Артем Иванов говорил, что территорию вокруг Московского вокзала ждет масштабное благоустройство. Обновят подъездные пути к вокзалу, прилегающие территории, в том числе со стороны пригородных касс и Гордеевский пятачок, где сейчас реконструируется историческое здание Гордеевского универмага (с февраля 2024 года принадлежит арбитражному управляющему Ивану Вдовину).