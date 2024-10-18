Поликлинику в омском поселке Восточный достроят в ноябре

«Благодаря использованию цифровых технологий (цифрового двойника здания двойник) удалось избежать большого объема неучтенных работ, переделок, которые могли бы возникнуть в процессе строительства. В итоге удалось не только удержаться в рамках бюджета, но и позволить небольшую роскошь в отделке: смогли потратить деньги на более качественную отделку в виде венецианской штукатурки, которая лучше выглядит», — рассказал дитектор БУ «Омскоблстройзаказчик» Андрей Бобровников.