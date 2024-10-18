Поликлинику в омском поселке Восточный достроят в ноябре

В поселке Восточный Омской области рабочие завершают строительство поликлиники для взрослых и детей. Сейчас строители вышли на финальный этап работ.
Подрядчик проводит внутреннюю отделку помещений, а также завершает установку противопожарной системы. Для декорации рекреационных зон не поскупились на материалах — здесь используют венецианскую штукатурку, а стены в кабинетах покрывают краской-хамелеоном.
«Благодаря использованию цифровых технологий (цифрового двойника здания двойник) удалось избежать большого объема неучтенных работ, переделок, которые могли бы возникнуть в процессе строительства. В итоге удалось не только удержаться в рамках бюджета, но и позволить небольшую роскошь в отделке: смогли потратить деньги на более качественную отделку в виде венецианской штукатурки, которая лучше выглядит», — рассказал дитектор БУ «Омскоблстройзаказчик» Андрей Бобровников.
Рабочие уже ведут работы по благоустройству прилегающей территории, а также разработали план по ландшафтному озеленению.
Как рассказал начальник участка ООО «ИКГ-Транс» Андрей Дранов, на территории больницы будет паровозная зона, стоянка, скамейки, оборудованы клумбы. Территорию поликлиники украсят шаровидные ивы, липы, оборудуют газоны.
Поликлиника будет принимать ежедневно 310 пациентов, их которых 60 — дети.