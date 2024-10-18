В мэрии Омска пообещали вернуть бесплатный проезд школьнику

«Нас перевели со 133-й школы в 63-ю школу на время капремонта. Мэр Омска Сергей Шелест обещал оплачивать проезд школьникам, но с 1 сентября по сегодняшний день пополнения не было на школьную карту “ОМКА”. Очень надеюсь на вашу группу! Писала в администрацию, они отправляют к администрации школы, но администрация школы здесь ни при чем. Документы администрация школы сдала в администрацию еще в августе, но денег так и нет», — заявляется в посте без подписи автора.