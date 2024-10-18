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В мэрии Омска пообещали вернуть бесплатный проезд школьнику

В паблике «Апасная школа Омск» соцсети «ВКонтакте» в четверг, 17 октября 2024 года, появилась анонимная жалоба, что на школьную карту «Омка» не перечислены средства на проезд ученику, переведенному в другую школу на время капремонта.

Источник: SuperOmsk.ru

«Нас перевели со 133-й школы в 63-ю школу на время капремонта. Мэр Омска Сергей Шелест обещал оплачивать проезд школьникам, но с 1 сентября по сегодняшний день пополнения не было на школьную карту “ОМКА”. Очень надеюсь на вашу группу! Писала в администрацию, они отправляют к администрации школы, но администрация школы здесь ни при чем. Документы администрация школы сдала в администрацию еще в августе, но денег так и нет», — заявляется в посте без подписи автора.

В мэрии Омска под постом с жалобой дали комментарий по ситуации.

«Здравствуйте, в настоящее время администрация школы № 133 принимает необходимые меры для своевременного поступления компенсационных выплат на транспортные карты обучающихся. Уважаемые родители, по всем вопросам вы можете обратиться в администрацию учреждения для консультации, администрация учреждения всегда готова к диалогу», — указано в сообщении городской администрации.

Напомним, согласно постановлению мэрии, льгота предполагает компенсацию стоимости двух поездок в каждый учебный день. Для ее получения нужно написать заявление на имя руководства школы и приложить к нему ряд документов. В постановлении также указано, что сумма компенсации будет зависеть от посещаемости ребенка — деньги перечислят только за те дни, когда ребенок был в школе.