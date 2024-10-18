В Перми скорректируют расписание автобусных маршрутов № 14, № 16 и № 18

В Перми скорректируют расписание автобусных маршрутов № 14 «М/р Заостровка — м/р Юбилейный», № 16 «М/р Владимирский — м/р Запруд» и № 18 «Пермский военный институт — площадь Дружбы». В городском департаменте транспорта пояснили, изменения внесут для удобства пассажиров и в виду меняющейся дорожной обстановкой.
Расписание движения автобусного маршрута № 14 скорректируют с 19 октября по выходным дням. Изменения внесут в соответствии с меняющейся дорожной обстановкой.
Расписание движения автобусного маршрута № 18 скорректируют с 21 октября по будням. По просьбам сотрудников промышленных предприятий скорректируют время отправлений от остановки «Пермский военный институт».
На автобусном маршруте № 16 для удобства пассажиров по будням введут дополнительные отправления от микрорайона Владимирский в сторону Запруда до 22:30. Благодаря изменениям улучшат транспортную доступность для жителей Мотовилихинского района.
Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
Из-за перекрытия Соликамской в Перми изменятся три автобусных маршрута. Это коснется автобусов № 18, № 24 и № 32.