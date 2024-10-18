Четыре уголовных дела завели в Иркутске при помощи кинологов и служебных собак

За прошедшие девять месяцев кинологи Иркутской таможни при помощи служебных собак выявили более 199 килограмм прекурсоров (прим. ред. — вещества, которые используются при изготовлении психотропных препаратов). В список находок вошли запрещенные вещества, 87 блоков сигарет, 250 килограмм некурительного табачного изделия и нелегально перемещаемые деньги на сумму около 2,5 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.
— У Иркутской таможни есть девять служебных собак, все они обучены и аттестованы на поиск, выявление наркотических средств, поиск табака и табачного сырья, денег, — рассказала заместитель начальника кинологического отдела Анастасия Станиловская.
В итоге правоохранители завели четыре уголовных дела по статьям о контрабанде психотропных веществ и 210 дел об административных правонарушениях. А запрещенные и ограниченные к ввозу и вывозу товары изъяли.
Всего с начала 2024 помощь служебных собак понадобилась 3208 раз, они обследовали более 267 единиц багажа, более 15 тысяч грузовых мест, 14 помещений и 22 машины.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Москвича» съехал в кювет в Братске, получил серьезные травмы. Сейчас он находится в реанимации.