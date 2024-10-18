Четыре уголовных дела завели в Иркутске при помощи кинологов и служебных собак

За прошедшие девять месяцев кинологи Иркутской таможни при помощи служебных собак выявили более 199 килограмм прекурсоров (прим. ред. — вещества, которые используются при изготовлении психотропных препаратов). В список находок вошли запрещенные вещества, 87 блоков сигарет, 250 килограмм некурительного табачного изделия и нелегально перемещаемые деньги на сумму около 2,5 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Сибирском таможенном управлении.