В Беларуси выпускникам с нулем баллов по ЦЭ разрешат пересдать экзамен

Кроме того, как она отметила, среди нововведений, разрабатываемых ведомством, — возможность освобождения от ЦЭ по медицинским показаниям. Освобождение от итоговой аттестации могут получить сейчас только девятиклассники. Отныне на это будут иметь право и учащиеся 11-х классов.