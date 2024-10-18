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В Беларуси выпускникам с нулем баллов по ЦЭ разрешат пересдать экзамен

В Беларуси одиннадцатиклассники, которые получили 0 баллов на ЦЭ, смогут пересдать экзамен. Об этом рассказали в Министерстве образования Беларуси.

Как сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова, учащиеся в таком случае смогут еще раз сдать ЦЭ в августе.

Кроме того, как она отметила, среди нововведений, разрабатываемых ведомством, — возможность освобождения от ЦЭ по медицинским показаниям. Освобождение от итоговой аттестации могут получить сейчас только девятиклассники. Отныне на это будут иметь право и учащиеся 11-х классов.

образование