В центре Казани ограничат движение во время крестного хода

При необходимости ограничение также введут на улице Япеева — от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной. Кроме того, с 07 утра до 09.30 частично перекроют проезжую часть на улице Большой, на отрезке от улицы Япеева до улицы Батурина.