В центре Казани ограничат движение во время крестного хода

Процессия проследует от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Ограничивать проезд автомобилей начнут с 7 утра — меры будут принимать постепенно, по мере движения крестного хода, на следующих участках:
— улица Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;
— улица Профсоюзная, на участке от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;
— съезд с площади Первого Мая, на участке от улицы Кремлевской до Профсоюзной;
— улица Баумана, на участке от улицы Профсоюзной до Батурина;
— съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
— съезд с улицы Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;
— улица Батурина, на участке от Кремлевской транспортной дамбы до улицы Дзержинского;
— улица Маркса, на участке от улицы Лобачевского до Батурина;
— улица Миславского, на участке от улицы Маркса до улицы Дзержинского.
При необходимости ограничение также введут на улице Япеева — от улицы Дзержинского до улицы Большой Красной. Кроме того, с 07 утра до 09.30 частично перекроют проезжую часть на улице Большой, на отрезке от улицы Япеева до улицы Батурина.