Путин — Хабирову: «Нужно обратить внимание на количество специалистов скорой помощи»

Вчера, 17 октября, президент России Владимир Путин после мероприятий в рамках форума «Россия — спортивная держава» провел в Уфе рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.
Руководитель республики рассказал, что на территории региона расположено более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. По словам Хабирова, в рамках федеральной программы модернизации первичного медицинского звена было построено почти 500 ФАПов.
— Это очень хорошо, но нужно обратить внимание на количество специалистов скорой помощи, — ответил глава государства.
Радий Хабиров заверил главу государства, что работа по решению этой проблемы идет, и уже даже наметилась положительная тенденция.
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