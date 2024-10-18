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Путин — Хабирову: «Нужно обратить внимание на количество специалистов скорой помощи»

Путин поручил Хабирову решить проблему дефицита специалистов скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 17 октября, президент России Владимир Путин после мероприятий в рамках форума «Россия — спортивная держава» провел в Уфе рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.

Руководитель республики рассказал, что на территории региона расположено более двух тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. По словам Хабирова, в рамках федеральной программы модернизации первичного медицинского звена было построено почти 500 ФАПов.

— Это очень хорошо, но нужно обратить внимание на количество специалистов скорой помощи, — ответил глава государства.

Радий Хабиров заверил главу государства, что работа по решению этой проблемы идет, и уже даже наметилась положительная тенденция.

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