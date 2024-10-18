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Группа «Пилот» отменила свой концерт в Перми из-за травмы музыканта

Выступление состоится только в следующем году.

Источник: Соцсети

19 октября в Пермском концерт-холле «Свобода» должен был пройти концерт рок-группы «Пилот». Но выступление пришлось отменить. Как объяснили музыканты, накануне вылета барабанщик Никита Белозеров серьезно ушиб руку, получив сильное растяжение и трещину мизинца. Врачи рекомендовали ему в течение недели не нагружать руку.

— Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется. Мы расстроены, но обстоятельства бывают сильнее нас, — сообщили на официальной странице «Пилота».

Теперь концерт сможет состояться только в следующем году. Новой его датой назвали 6 февраля. Билеты будут действительны.

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