Группа «Пилот» отменила свой концерт в Перми из-за травмы музыканта

— Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Без Никиты Николаевича наше шоу не играется. Мы расстроены, но обстоятельства бывают сильнее нас, — сообщили на официальной странице «Пилота».