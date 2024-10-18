19 октября в Таганроге пройдет День древонасаждения

В субботу, 19 октября, в Таганроге состоится осенний День Древонасаждения. Поучаствовать в нем смогут все желающие, рассказала в Telegram глава города Светлана Камбулова.
— Уверена, посадить дерево или кустарник захотят многие таганрожцы. Активное участие в акции традиционно примут коллективы предприятий, малого бизнеса и учреждений социальной сферы, — отметила Светлана Камбулова.
Центральной площадкой Дня древонасаждения станет улица Дзержинского в районе Привокзальной площади. Там представители администрации и депутаты гордумы укоренят 25 саженцев липы. Начало в 10 часов.
Всего же этой осенью улицы приморского города должны украсить более 850 деревьев разных пород и около 700 кустарников.