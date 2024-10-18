Фестиваль детских любительских театров пройдет в Хабаровске

VIII Межрегиональный фестиваль детских любительских театров «Хабаровские театральные встречи» (6+) пройдет с 21 по 23 октября в Хабаровском краевом театре драмы. Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и станет ярким событием в культурной жизни региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
— Первый театральный фестиваль любительских творческих коллективов «Хабаровские театральные встречи» прошел уже 16 лет назад, с тех пор мы регулярно наблюдаем рост уровня и качества исполнительского мастерства творческих коллективов, что очень радует. Одна из главных задач мероприятия — показать детский вкус к театральному творчеству. В этом году мы раскрываем тему: победа добра над злом. Помогать нам в этом будет великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Мы берем пример с гениев и пытаемся им соответствовать, — говорит художественный руководитель проекта Ирина Тарасова.
«Хабаровские театральные встречи» — это не только праздник искусства, но и возможность для детей проявить свои таланты, развить творческие способности и получить новые знания в области театрального мастерства.
Зрителей приглашают поддержать юных театралов и посетить спектакли VIII Фестиваля детских любительских театров в Хабаровском краевом театре драмы с 21 по 23 октября, по адресу Муравьева-Амурского, 25. Вход свободный.