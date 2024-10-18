Фестиваль детских любительских театров пройдет в Хабаровске

— Первый театральный фестиваль любительских творческих коллективов «Хабаровские театральные встречи» прошел уже 16 лет назад, с тех пор мы регулярно наблюдаем рост уровня и качества исполнительского мастерства творческих коллективов, что очень радует. Одна из главных задач мероприятия — показать детский вкус к театральному творчеству. В этом году мы раскрываем тему: победа добра над злом. Помогать нам в этом будет великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Мы берем пример с гениев и пытаемся им соответствовать, — говорит художественный руководитель проекта Ирина Тарасова.