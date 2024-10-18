СК: двое членов экипажа погибли при крушении грузового судна на Сахалине

В январе 2022 года судно уже оказывалось в опасности. Тогда спасателям поступило сообщение, что «Григорий Ловцов», на борту которого было восемь человек, находится в районе острова Птичий — в 20 км от берега. Ледообразование создало угрозу повреждения корпуса, на борту пропал свет, в связи с чем людям понадобилась экстренная эвакуация. В тот день никто из членов экипажа не пострадал, хотя погодные условия были сложными. Тогда судно перевозило автомобили.