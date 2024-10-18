В воронежском зоопарке у игрунок родился детеныш

В начале октября в воронежском зоопарке у пары игрунок Налы и Винтика родился детеныш, сообщили городские экологи.
Как обычно у игрунок, заботу о потомстве делят все члены группы. Сначала малыши передвигаются на животе матери, но через две недели забота о потомстве переходит к самцу.
В первый же день вся стая игрунок собралась, чтобы полюбоваться новорожденной. Все хотели внимательно рассмотреть и потрогать кроху.
Винтик, отец малышки, проявил себя как очень заботливый родитель. Уже через неделю он полностью взял на себя ответственность за детёныша. Малышка постоянно находится на спине Винтика, крепко держась за его шерсть. К матери она прибегает только для кормления.