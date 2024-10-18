Доля пожилых в населении Татарстана вырастет до 30% к 2030 году

«В Татарстане и в целом по России увеличивается количество пожилых граждан. Если сегодня доля пожилых, которые проживают в республике, составляет 23,4% от общей численности населения, а фактически это 923 тыс. человек, то к 2030 году мы прогнозируем, что удельный вес пожилых увеличится до 30%», — сказала она.