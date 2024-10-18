«Отжимался и ставил сценки»: в социальных сетях завирусился «учитель-квадробер» из Красноярска

В обычной школе Красноярска появился… первый «учитель-квадробер»! Видео с необычным преподавателем разлетелось по социальным сетям и СМИ. Судя по кадрам, во время уроков взрослый мужчина-физик прыгал посреди класса как заяц, ходил по партам и даже отжимался.
Оказалось, что необычный учитель физики по имени Виктор работал в школе № 147. На сайтах по поиску преподавателей пишут, что мужчина закончил Московский государственный университет имени Ломоносова, потом прошел курс переподготовки на учителя физики. Его общий стаж преподавания — около 18 лет.
Сами школьники говорят, что учитель не только объяснял формулы, но и вел занятия в динамичной манере. Однако далеко не всем детям такой метод пришелся по душе.
— Ну вот гавкал на уроке и потом контрольные давал. Я и так в физике не очень, — рассказывает нашим коллегам с сайта Sibnovosti один из учеников.
Некоторые ребята предполагают, что учитель мог быть пьян. Дети якобы видели, как он «пил из странных банок прямо на уроке», а после этого не мог формулировать высказывания. При этом, судя по роликам, преподаватель был не против того, что его снимают на камеры смартфонов.
У руководства учреждения не было претензий к учителю. Директор школы объяснила, что Виктор уволился неделю назад по собственному желанию, а вся его необычная активность — это всего лишь физминутка для учеников, которая проводится на каждом уроке.
Кроме того, учитель вел телеграм-канал, где выкладывал домашние задания для учеников, видео про физику и материалы для подготовки к ЕГЭ.
«Так получилось, что сегодня я работаю в школе № 147 последний день. Если не хотите приходить на урок, то не приходите. “Энки” ставить никому не буду (если в журнале будет стоять, то это поставил кто-то другой). Всем, кто придет, буду рад. Также в 15:30 можно будет в последний раз встретиться в каморке, что за актовым залом, почитать стишки, полаять, потанцевать», — пишет учитель.
В управлении образования сообщили, что жалоб на педагога не поступало, а успеваемость у учеников держалась на нормальном уровне.
В социальных сетях красноярского преподавателя поддерживают:
— Здорово, молодец! Позитивный настрой у учителя;
— Как же это здорово, когда в школе есть учителя, которые действительно живут и делятся своей страстью с учениками;
— Зато к нему дети будут бежать на уроки и не пропускать;
— Видно, что любит своё дело и не выгорел ещё от школы.
Однако без критики не обошлось:
— А потом мы хотим от детей каких-то знаний. ОГЭ так же будут сдавать;
— Не хотел бы я, чтобы у моих детей такой учитель преподавал;
— Детям он может и нравится, но только потому, что на его уроках есть веселье, позитив, смех… Но нет физики;
— Зоопарк, а не школа.
Связаться с самим учителем на момент публикации не удалось — наше сообщение он не прочитал.