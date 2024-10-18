«Отжимался и ставил сценки»: в социальных сетях завирусился «учитель-квадробер» из Красноярска

«Так получилось, что сегодня я работаю в школе № 147 последний день. Если не хотите приходить на урок, то не приходите. “Энки” ставить никому не буду (если в журнале будет стоять, то это поставил кто-то другой). Всем, кто придет, буду рад. Также в 15:30 можно будет в последний раз встретиться в каморке, что за актовым залом, почитать стишки, полаять, потанцевать», — пишет учитель.